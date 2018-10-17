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Драка в мюнхенском ночном клубе обошлась Видалю в 800 тысяч евро

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль оштрафован на 800 тысяч евро за драку в ночном клубе, информирует Sports.ru со ссылкой на TZ.

Экс-хавбек «Баварии» сегодня был вызван в окружной суд Мюнхена из-за инцидента, произошедшего в мюнхенском клубе Crown Club. Видаль не явился на слушание, сославшись на профессиональные причины: он был в Мексике, где сборная Чили проводила товарищеский матч.

Футболист был осужден заочно и приговорен к выплате штрафа в размере 800 тысяч евро (80 выплат по 10 тысяч евро – именно столько чилиец получает в день). Зарплата футболиста составляет 300 тысяч евро в месяц.

Его брат Сандрино, который не явился на заседание без уважительной причины, должен выплатить 18 000 евро (120 выплат по 150 евро).

У Видаля и его брата есть две недели, чтобы обжаловать приговор.

В сентябре прошлого года 31-летний хавбек, выступавший тогда за «Баварию», стал участником драки в ночном клубе.

Чилиец отдыхал в компании брата Сандрино и нескольких друзей.

Потерпевший получил черепно-мозговую травму, из-за которой пришлось взять две недели больничного, в результате удара бутылкой по голове. По его словам, перед ним даже не извинились. Его адвокат, ссылаясь на видеозапись инцидента, подытожил: «Доказательства очевидны».
Теги: Видаль Барселона
Сегодня, 20:47
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#13  Skyline  СПБ (Сегодня, 23:10)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Гастэряну
Ключевое слово "ЗА ДРАКУ". в нашем случае драки не было, было избиение окуевшими мажорами. разбираться надо по закону и не более, да и суда еще не было.

*** ты дебил. там человеку бутылкой по голове дали. это куда серьезнее.


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Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#12  Bairys  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:20)
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Кто-то писал в комментах, что в Европе другие принципы и не могут себе позволить только штраф назначить. Якобы там они все блюдут
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
#11  Сибирячок   (Сегодня, 21:42)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Я бы въехал в ответ, а не стал бы, как сыкливое китайское говно подавать в суд за выбитый зуб...

тогда гуманный российский суд упаковал бы тебя надолго. Ты же не чиновник-орденоносец.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#10  Гастэряну   (Сегодня, 21:33)
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  •  (5)

Ключевое слово "ЗА ДРАКУ". в нашем случае драки не было, было избиение окуевшими мажорами. разбираться надо по закону и не более, да и суда еще не было.

Цитата: Черный Лис

Я бы въехал в ответ

если бы смог, после того как тебя уепали по голове табуреткой и окружили толпой.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#9  Сибирячок   (Сегодня, 21:29)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: малкавиан
в европе проламывать голову гораздо дешевле выходит.

Нет. Там дороже. Если бы Кокоша пере дворнику-азиату, это обошлось бы..... азиату
экстрадицией. Но чиновник - азиат - это несколько другое.

Заметь, до Пака про водителя белоруса вообще никто не говорил и никто и не узнал бы. Но Кокоше нужна СЛАВА.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#8  Черный Лис   (Сегодня, 21:28)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Тогда молчи, пока амнистированные Кокорины и тебе стулом не въехали.

Я бы въехал в ответ, а не стал бы, как сыкливое китайское говно подавать в суд за выбитый зуб...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#7  Сибирячок   (Сегодня, 21:26)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
То, что я поддерживаю наименьшее из зол, не значит, что я от него в восторге.

Тогда молчи, пока амнистированные Кокорины и тебе стулом не въехали.
Видишь ли, пока на месте терпилы не окажешься, хер его поймешь.

мы все терпилы. но не терпилы по делу Кокорина, а по делу той власти, которая нас имеет. Тут ты прав. Но хоть не защищай её. Она ж тебя тоже имеет. Есть очень хорошее выражение.

Если бы от выборов что-нибудь зависело, нас бы к выборам не допустили.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#6  avnik  море (Сегодня, 21:23)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Это просто у Кокоши стул был поролоновый, а так бы он тоже Пака отправил на 2 недели... и он бы не смог шастать по СИЗО с постным лицом. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#5  малкавиан  Санта-Моника (Сегодня, 21:21)
  • +1
  •  (1)

в европе проламывать голову гораздо дешевле выходит.


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в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011 [жалоба]
#4  Черный Лис   (Сегодня, 21:20)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Мне интересно, что тот строй , который ты так рьяно защищаешь, как раз и создал такую судебную систему.

Я тебе скажу, кто создал эту судебную систему. Ее создали такие как местные идиоты, которые жаждут наказать не по закону, и даже не понятиям, а чисто по собственным хотелкам. При этом они первые же начнут возмущаться и жаловаться на беспредел во все инстанции, если их осудить таким образом.
Для тебя новость, что народ заслуживает такую власть, которую имеет?
Цитата: Сибирячок
Что же ты рубишь тех сук, на которых сидишь?
То, что я поддерживаю наименьшее из зол, не значит, что я от него в восторге.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 21:14)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Почему Видаль не в тюрьме и не обсуждается его отстранение от футбола?

Цитата: Черный Лис
потому что пострадавший не чиновник

Странный ты лис. сам ответил на свой вопрос. Но меня не это интересует. Мне интересно, что тот строй , который ты так рьяно защищаешь, как раз и создал такую судебную систему. Что же ты рубишь тех сук, на которых сидишь? mask
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Черный Лис   (Сегодня, 21:05)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Где там наши борцы за справедливость? Почему Видаль не в тюрьме и не обсуждается его отстранение от футбола? Потому что стул страшнее бутылки, или потому что пострадавший не чиновник? Хотелось бы внятных комментариев.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 20:57)
  • +1
  •  (1)

в результате удара бутылкой по голове.

Эх , распустите и развяжите коту руки, очень много негодяев получили бы по жбану бутылкой пятилитровой .


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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