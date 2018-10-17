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Драка в мюнхенском ночном клубе обошлась Видалю в 800 тысяч евро
Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль оштрафован на 800 тысяч евро за драку в ночном клубе, информирует Sports.ru со ссылкой на TZ.
Экс-хавбек «Баварии» сегодня был вызван в окружной суд Мюнхена из-за инцидента, произошедшего в мюнхенском клубе Crown Club. Видаль не явился на слушание, сославшись на профессиональные причины: он был в Мексике, где сборная Чили проводила товарищеский матч.
Футболист был осужден заочно и приговорен к выплате штрафа в размере 800 тысяч евро (80 выплат по 10 тысяч евро – именно столько чилиец получает в день). Зарплата футболиста составляет 300 тысяч евро в месяц.
Его брат Сандрино, который не явился на заседание без уважительной причины, должен выплатить 18 000 евро (120 выплат по 150 евро).
У Видаля и его брата есть две недели, чтобы обжаловать приговор.
В сентябре прошлого года 31-летний хавбек, выступавший тогда за «Баварию», стал участником драки в ночном клубе.
Чилиец отдыхал в компании брата Сандрино и нескольких друзей.
Потерпевший получил черепно-мозговую травму, из-за которой пришлось взять две недели больничного, в результате удара бутылкой по голове. По его словам, перед ним даже не извинились. Его адвокат, ссылаясь на видеозапись инцидента, подытожил: «Доказательства очевидны».
Экс-хавбек «Баварии» сегодня был вызван в окружной суд Мюнхена из-за инцидента, произошедшего в мюнхенском клубе Crown Club. Видаль не явился на слушание, сославшись на профессиональные причины: он был в Мексике, где сборная Чили проводила товарищеский матч.
Футболист был осужден заочно и приговорен к выплате штрафа в размере 800 тысяч евро (80 выплат по 10 тысяч евро – именно столько чилиец получает в день). Зарплата футболиста составляет 300 тысяч евро в месяц.
Его брат Сандрино, который не явился на заседание без уважительной причины, должен выплатить 18 000 евро (120 выплат по 150 евро).
У Видаля и его брата есть две недели, чтобы обжаловать приговор.
В сентябре прошлого года 31-летний хавбек, выступавший тогда за «Баварию», стал участником драки в ночном клубе.
Чилиец отдыхал в компании брата Сандрино и нескольких друзей.
Потерпевший получил черепно-мозговую травму, из-за которой пришлось взять две недели больничного, в результате удара бутылкой по голове. По его словам, перед ним даже не извинились. Его адвокат, ссылаясь на видеозапись инцидента, подытожил: «Доказательства очевидны».
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