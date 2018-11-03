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Бывший наставник Головина в "Монако" вошел в число претендентов на пост главного тренера "Реала"

Бывший главный тренер "Монако" Леонарду Жардим может возглавить "Реал".

Руководство мадридского клуба решило рассмотреть кандидатуру специалиста после отказа Антонио Конте.

Последним местом работы Жардима был "Монако", где он трудился с 2014 года, но был уволен в октябре этого года.

Marca
Теги: Жардим Монако Реал Головин
Сегодня, 11:38
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