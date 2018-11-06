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Антонио Конте требует от "Челси" компенсацию более чем 20 млн евро за разрыв контракта

Экс-главный тренер "Челси" Антонио Конте требует от лондонского клуба компенсацию за досрочный разрыв контракта.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, итальянский специалист хочет выбить из английской команды сумму в размере 23 млн евро.

При этом в "Челси" не согласны с требованиями Конте, и юридическая служба синих плотно занимается данным вопросом.
Теги: Челси Конте
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