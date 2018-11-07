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Николя Анелька будет работать с нападающими "Лилля"

Бывший нападающий "ПСЖ", "Челси" и сборной Франции Николя Анелька вошел в тренерский штаб молодежной команды "Лилля", сообщает пресс-служба клуба.

39-летний француз стал тренером нападающих "догов".
Теги: Анелька ПСЖ Челси
Сегодня, 17:18
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