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"Ювентус" продлит контракт с Алексом Сандро

"Ювентус" договорился о продлении контракта с Алексом Сандро.

По информации Calciomercato, новый договор между 27-летним игроком и туринским клубом будет рассчитано до лета 2023 года. В ближайшие дни "Ювентус" должен официально объявить о продлении контракта с бразильцем.

Сандро перешел в "Ювентус" из "Порту" летом 2015 года за 26 млн евро. В 132 матчах за бьянконери он забил 9 мячей и отдал 19 результативных передач.
Теги: Сандро Ювентус
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