Сарри впервые обыграл Гвардиолу, но с «Манчестер Сити» всё в порядке, почти

Тепловые карты Азара и Стерлинга

"Манчестер Сити" нанёс бесчисленное количество ударов по воротам со всех позиций

Давид Луис празднует победу

Incase you missed Chelsea Vs Manchester City. This is the highlight. #CHEMCI#SarriBall pic.twitter.com/TClMtn6YU7 — DJ Cuppy (@iam_johncfc) December 8, 2018

«Ливерпуль» остался единственной командой, преодолевшей первые 16 туров в АПЛ без поражений. «Манчестер Сити» оступился на «Стэмфорд Бридж». Выдав огненный первый тайм, «горожане» дрогнули во втором, так и не сумев отойти от холодного душа в виде нелогичного гола.посмотрел битву английских титанов и сделал выводы из главного матча тура.Традиционно считается, что Маурицио Сарри является учеником Хосепа Гвардиолы. Несмотря на то, что итальянец старше своего каталонского визави, Сарри позже начал тренировать топ-клубы, чем Гвардиола. В «Наполи» Сарри в полной мере раскрыл свои ключевые принципы – доминирование, короткие передачи, владение и методичное расшатывание обороны соперника. Именно по таким канонам всегда жили команды Гвардиолы, именно этот принцип был возведён в религию в «Барселоне». Пожалуй, в «Барсе» этот принцип Хосеп довёл практически до совершенства. И если сравнивать сегодняшний «Манчестер Сити» с той «Барселоной», всё равно невольно отдаёшь предпочтение каталонцам.Тем не менее, сейчас «Сити» превратился в машину. С годами команда Гвардиолы становится всё сильнее, игроки начинают на автомате выполнять отведённые им роли. В виде Рияда Мареза и Бернардо Силвы «Манчестер Сити» получил качественное усиление. И кавалерийский ход горожан в АПЛ, в целом, не стал сюрпризом. Скорее, стоило удивляться великолепному старту в исполнении «Челси». Изначально казалось, что Сарри потребуется время. Но итальянец взял со старта без лишней раскачки, сумев построить свой футбол за какие-то месяцы.Матч «Челси» и «Сити» должен был превратиться в битву двух титанов тактики. Оба наставника подготовили друг для друга сюрпризы. Сарри решил сыграть без чистого нападающего, отправив на место центрфорварда Эдена Азара, который, скорее, выполнял роль «фальшивой девятки». Гвардиола тоже принял неожиданное решение, отправив на место центрнапа Рахима Стерлинга, Габи Жезус остался в запасе. К слову, новоиспечённые форварды так и клонились на более привычный край нападения (см. тепловую карту).По всей видимости, Сарри рассчитывал на работоспособность Азара, который при подобной расстановке превращался в «фальшивую девятку» и одновременно прессингующего форварда. Такая расстановка была направлена на то, чтобы помешать «Сити» начинать атаки в самом зародыше. Сразу оговоримся, что стратегия Сарри не сработала: в первом тайме «Сити» довольно легко выходил из под прессинга и создал уйму моментов. Гостей подвела реализация: «горожане» нанесли 14 ударов, но не сумели забить. Многие шансы «Сити» были фактически 100%. Любопытно, что в составе «МС» в этот вечер по воротам соперника не били лишь трое: голкипер Эдерсон, Фабиан Делф и Фил Фоден, вышедший на поле в самой концовке.Доминирование гостей было подавляющим и абсолютным. «Челси» впервые в сезоне (не считая матча за Суперкубок Англии с «Сити») пришлось играть без мяча. Итоговые цифры 67% на 33% в пользу «Сити» могут повергнуть в шок адепта владения Сарри. Тем не менее, «Челси» добился нужного результата и победил. Удивительно, но наставник лондонцев не придумал ничего особенного, не было никакого гениального плана, залогом успеха стало везение и самоотверженность. «Челси» четырежды блокировал удары соперника в собственной штрафной, хозяева сделали 45 отборов и 18 перехватов. По всем ключевым показателям игры в обороне лондонцы полностью превзошли соперника. «Манчестер Сити» был лучше и должен был забивать 2-3 мяча в первом тайме. Но дальше произошёл гол Н’Голо Канте, который выбил соперника из колеи. Во втором тайме атакам «Сити» не хватало прежней ярости, да и «Челси» очень умело довёл дело до победы, попутно забив со стандарта в концовке. На 84-й минуте Гвардиола фактически выбросил белый флаг, бросив в бой Фила Фодена, получившего важный опыт игры на «Стэмфорд Бридж».Поражение от «Челси» можно смело списать на невезение. Наверняка, сыграй соперники ещё 10 матчей, «горожане» выиграют из них минимум семь. Ничего страшного с командой Гвардиолы не произошло, машина не даёт сбоев. Да, «Сити» пропустил вперёд «Ливерпуль», но, конечно, обе команды ещё будут терять очки. Уже в следующем туре «Ливерпулю» предстоит сыграть на «Энфилде» с «Манчестер Юнайтед». И этот матч состоится через несколько дней после битвы с «Наполи» за путёвку в плей-офф Лиги чемпионов. Не стоит удивляться, если «красные» вслед за «горожанами» потерпят своё первое поражение в чемпионате.Тем не менее, у «Сити» возникла потенциально опасная проблема. «Горожане» начинают неудачно проводить концовки. В середине недели они едва не упустили победу над «Уотфордом». «Сити» полностью контролировал ситуацию на протяжении 80 минут, забил два мяча, но затем позволил сопернику вернуться в игру. Заключительные 10 минут превратились для гостей в кошмар, «шершни» лишь чудом не зацепили ничью в матче, в котором их возили по полю практически всю игру."Краткое содержание матча "Челси" - "Манчестер Сити"На «Стэмфорд Бридж» «Сити» также провалил концовку. С каждой минутой второго тайма создавалось стойкое впечатление, что хватка «горожан» ослабевает. Удивляться этому не приходится: Гвардиола не является сторонником серьёзной ротации. Построение команды-машины требует идеальной работы всех винтиков. Поэтому каталонский тренер пытается оттачивать, шлифовать это взаимодействие, используя любой шанс. Да, в стартовом составе может появиться Александр Зинченко или Фил Фоден, но, в целом, ротация «горожан» бывает минимальной. Посмотрите на «МЮ» или «Ливерпуль», тренеры которых куда активнее прибегают к подобным вещам.Накладывается на «Сити» и проблема с травмами. Нахождение Кевина де Брюйне в лазарете команды привело к огромной нагрузке на Давида Сильву и Бернардо Силву. Учитывая энергозатратный футбол, усталость накапливается, что и проявляется в концовках матчей. Очень любопытно будет посмотреть на «Сити» во время рождественско-новогоднего футбольного безумия в Англии. Если данное предположение верно, «Сити» может изрядно подрастерять в ходе Boxing Day. Впрочем, в прошлом году в декабре-январе очки теряли лишь конкуренты «горожан», а подопечные Гвардиолы лишь укрепляли позиции. Посмотрим, как сложится на этот раз.Канте, 45, Луис, 78.Кепа, Луис, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Канте, Ковачич (Баркли, 65), Жоржиньо, Виллиан (Лофтус-Чик, 75), Азар (Жиру, 90), Педро.Эдерсон, Ляпорт, Стоунз, Делф, Уокер, Фернандиньо, Д. Силва (Гюндоган, 68), Бернарду, Сане (Жезус, 53), Марез, Стерлинг.Жоржиньо, 64.