"Тоттенхэм" может обменять Эриксена на Иско или Асенсио

"Реал" продолжает интересоваться полузащитником "Тоттенхэма" Кристианом Эриксеном.Лондонский клуб готов рассмотреть вариант с продажей 26-летнего датчанина при условии, что "сливочные" включат в сделку Марко Асенсио или Иско.Ранее сообщалось о том, что "Тоттенхэм" потребовал у "Реала" 250 млн евро за переход Эриксена.