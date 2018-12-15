Новости партнеров

"Тоттенхэм" может обменять Эриксена на Иско или Асенсио

"Реал" продолжает интересоваться полузащитником "Тоттенхэма" Кристианом Эриксеном.

Лондонский клуб готов рассмотреть вариант с продажей 26-летнего датчанина при условии, что "сливочные" включат в сделку Марко Асенсио или Иско.

Ранее сообщалось о том, что "Тоттенхэм" потребовал у "Реала" 250 млн евро за переход Эриксена.

Transfermarketweb
Теги: Тоттенхэм Реал Эриксен
Сегодня, 09:24
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.