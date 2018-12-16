Марко Ройс: мы на половине пути к чемпионскому титулу

Нападающий дортмундской "Боруссии" Марко Ройс оценил шансы своей команды на чемпионство в немецкой Бундеслиге.Команда занимает первую строчку в немецком чемпионате, отрыв от ближайших преследователей составляет девять очков."Конечно, всегда хочется побеждать. Мы на половине пути к чемпионскому титулу, но это ничего не будет значить, если команда не завершит сезон на первой строчке. Посмотрим, что будет дальше", — приводит слова Ройса пресс-служба Бундеслиги.