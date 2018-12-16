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Марко Ройс: мы на половине пути к чемпионскому титулу

Нападающий дортмундской "Боруссии" Марко Ройс оценил шансы своей команды на чемпионство в немецкой Бундеслиге.

Команда занимает первую строчку в немецком чемпионате, отрыв от ближайших преследователей составляет девять очков.

"Конечно, всегда хочется побеждать. Мы на половине пути к чемпионскому титулу, но это ничего не будет значить, если команда не завершит сезон на первой строчке. Посмотрим, что будет дальше", — приводит слова Ройса пресс-служба Бундеслиги.

"Газета.ру"
Теги: Ройс Боруссия Д
Сегодня, 11:48
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