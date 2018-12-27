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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Тоттенхэм" продлит контракт с Алдервейрелдом, но может потерять игрока за 25 млн фунтов
Руководство "Тоттенхэма" собирается активировать пункт в контракте защитника Тоби Алдервейрелда о продлении срока трудового соглашения между сторонами на год - до лета 2020 года.
Активация данного пункта автоматически установит сумму отступных за 29-летнего бельгийца на отметке 25 млн фунтов (около 27,7 млн евро). Однако выкупить контракт Алдервейрелда за данные деньги потенциальные покупатели смогут лишь до определенного момента - за 2 недели до закрытия летнего трансферного окна - 2019, которое намечено в АПЛ на 8 августа. Об этом сообщает The Sun.
В сезоне-2018/19 Алдервейрелд успел провести за "Тоттенхэм" 24 матча во всех турнирах, не отметившись при этом результативными действиями. Интерес к игроку ранее проявлял "Манчестер Юнайтед".
"Спорт24"
Активация данного пункта автоматически установит сумму отступных за 29-летнего бельгийца на отметке 25 млн фунтов (около 27,7 млн евро). Однако выкупить контракт Алдервейрелда за данные деньги потенциальные покупатели смогут лишь до определенного момента - за 2 недели до закрытия летнего трансферного окна - 2019, которое намечено в АПЛ на 8 августа. Об этом сообщает The Sun.
В сезоне-2018/19 Алдервейрелд успел провести за "Тоттенхэм" 24 матча во всех турнирах, не отметившись при этом результативными действиями. Интерес к игроку ранее проявлял "Манчестер Юнайтед".
"Спорт24"
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