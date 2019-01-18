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Алексей Гасилин покинул португальскую "Академику"

Экс-форвард пермского "Амкара" Алексей Гасилин сообщил об уходе из португальского клуба "Академику".

"Я хочу поблагодарить всех игроков, тренеров, врачей и команду менеджеров! Все мне очень помогли и были очень дружелюбны! Я чувствовал себя очень хорошо и считал команду своей второй семьёй. Я был счастлив играть и бороться за победы команды. Но это футбольная жизнь, и мы должны сказать друг другу "до свидания" . Желаю всем добра!" — написал Гасилин в инстаграме.

Россиянин в этом сезоне провёл за "Академику" 9 матчей и забил 1 гол.
Теги: Гасилин
Сегодня, 15:11
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