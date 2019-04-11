Пеле будет прооперирован в Сан-Паулу

Россия РПЛ 2018/19
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Вчера, 23:58
"Манчестер Юнайтед" с минимальным счетом уступил "Барселоне" (2)
"Манчестер Юнайтед" с минимальным счетом уступил "Барселоне" (2)
Вчера, 23:53
"Аякс" и "Ювентус" сыграли вничью в Амстердаме (1)
"Аякс" и "Ювентус" сыграли вничью в Амстердаме (1)
Вчера, 23:15
Александр Тихонов: Кокорина и Мамаева - в трудовой лагерь! Они должны пахать, как пашут биатлонисты (2)
Александр Тихонов: Кокорина и Мамаева - в трудовой лагерь! Они должны пахать, как пашут биатлонисты (2)
Вчера, 23:07
"ПСЖ" не намерен продлевать контракт с Буффоном (1)
"ПСЖ" не намерен продлевать контракт с Буффоном (1)
Вчера, 22:43
Владислав Левин: задумаюсь о возвращении в РПЛ
Владислав Левин: задумаюсь о возвращении в РПЛ
Вчера, 21:34
Полиция Амстердама задержала 119 фанатов "Ювентуса"
Полиция Амстердама задержала 119 фанатов "Ювентуса"
Вчера, 20:55
«Это тебе не Вегас». Суд Кокорина и Мамаева, потративших за ночь 400 тысяч рублей, – день второй (1)
«Это тебе не Вегас». Суд Кокорина и Мамаева, потративших за ночь 400 тысяч рублей, – день второй (1)
Вчера, 20:51
Станислав Черчесов: в России сколько жителей – столько и тренеров. Складывалось ощущение, что кроме меня все в этом деле разбираются (2)
Станислав Черчесов: в России сколько жителей – столько и тренеров. Складывалось ощущение, что кроме меня все в этом деле разбираются (2)
Вчера, 20:37
Андер Эррера близок к переходу в "ПСЖ"
Андер Эррера близок к переходу в "ПСЖ"
Вчера, 19:30
Павел Мамаев – свидетелю Андрацкому: это тебе не Вегас (12)
Павел Мамаев – свидетелю Андрацкому: это тебе не Вегас (12)
Вчера, 19:00
Александр Кокорин - прокурору: мы же не с вами разговариваем! Дайте нам в игре побыть (14)
Александр Кокорин - прокурору: мы же не с вами разговариваем! Дайте нам в игре побыть (14)
Вчера, 18:35
Марадона пожелал скорейшего выздоровления Пеле
Марадона пожелал скорейшего выздоровления Пеле
Вчера, 17:52
Свидетель Андрацкий: после того, как компания Кокорина и Мамаева пришла в "Кофеманию", начальство заведения вызвало полицию (1)
Свидетель Андрацкий: после того, как компания Кокорина и Мамаева пришла в "Кофеманию", начальство заведения вызвало полицию (1)
Вчера, 17:40
Лоран Блан может возглавить "Севилью"
Лоран Блан может возглавить "Севилью"
Вчера, 17:30
Михаил Боярский: лучше сбрить усы, чем болеть за "Спартак" (46)
Михаил Боярский: лучше сбрить усы, чем болеть за "Спартак" (46)
Вчера, 16:23
Адвокат Кокорина Стукалова: отец Пака не мертв (3)
Адвокат Кокорина Стукалова: отец Пака не мертв (3)
Вчера, 16:16
Свидетель Куропаткин: на допросе следователь сказал: "Да это формальность, просто подписывай" (3)
Свидетель Куропаткин: на допросе следователь сказал: "Да это формальность, просто подписывай" (3)
Вчера, 15:54
Олег Кузьмин вошел в тренерский штаб "Рубина" (2)
Олег Кузьмин вошел в тренерский штаб "Рубина" (2)
Вчера, 15:29
У Александра Головина нашли различных виртуальных предметов из видеоигр на 2 млн рублей (12)
У Александра Головина нашли различных виртуальных предметов из видеоигр на 2 млн рублей (12)
Вчера, 14:56
Евгений Гинер: футболист не может считать, что за свои заслуги он может бить другого стулом (15)
Евгений Гинер: футболист не может считать, что за свои заслуги он может бить другого стулом (15)
Вчера, 14:45
Роберт Левандовски продлит контракт с "Баварией"
Роберт Левандовски продлит контракт с "Баварией"
Вчера, 14:27
Минспорта РФ: футбол — самый популярный вид спорта в России, хоккей на десятом месте (21)
Минспорта РФ: футбол — самый популярный вид спорта в России, хоккей на десятом месте (21)
Вчера, 14:24
Хабиб Нурмагомедов: пригласить Роналду в Дагестан? Не уверен, что смогу обеспечить безопасность (1)
Хабиб Нурмагомедов: пригласить Роналду в Дагестан? Не уверен, что смогу обеспечить безопасность (1)
Вчера, 14:10
Каррера - об увольнении: мы на одно очко отставали от второго места, а не боролись за выживание (15)
Каррера - об увольнении: мы на одно очко отставали от второго места, а не боролись за выживание (15)
Вчера, 13:46
Александр Кокорин: обиделась ли жена, узнав про девушек? Лучше б вы писали, что здесь происходит (11)
Александр Кокорин: обиделась ли жена, узнав про девушек? Лучше б вы писали, что здесь происходит (11)
Вчера, 13:05
Катарские владельцы "ПСЖ" хотят приобрести "Рому"
Катарские владельцы "ПСЖ" хотят приобрести "Рому"
Вчера, 12:46
Павел Мамаев: с каждым днем настроение все лучше и лучше! (2)
Павел Мамаев: с каждым днем настроение все лучше и лучше! (2)
Пеле будет прооперирован в Сан-Паулу
Легендарный бразилец Пеле снова попал в больницу, информирует AFP.
78-летний Пеле госпитализирован в Сан-Паулу. Легенду футбола, как сообщается, готовят к операции из-за проблем с мочевыводящей системой. По словам врачей, состояние трехкратного чемпиона мира оценивается как хорошее.
78-летний Пеле госпитализирован в Сан-Паулу. Легенду футбола, как сообщается, готовят к операции из-за проблем с мочевыводящей системой. По словам врачей, состояние трехкратного чемпиона мира оценивается как хорошее.
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