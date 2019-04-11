Пеле будет прооперирован в Сан-Паулу

Легендарный бразилец Пеле снова попал в больницу, информирует AFP.78-летний Пеле госпитализирован в Сан-Паулу. Легенду футбола, как сообщается, готовят к операции из-за проблем с мочевыводящей системой. По словам врачей, состояние трехкратного чемпиона мира оценивается как хорошее.