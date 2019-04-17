Пеле рассказал о самочувствии после операции

Россия РПЛ 2018/19
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02:19
У «Манчестер Юнайтед» был шанс, но Де Хеа не справился с магией Месси, дальше идёт «Барселона»
У «Манчестер Юнайтед» был шанс, но Де Хеа не справился с магией Месси, дальше идёт «Барселона»
00:52
Кто-нибудь остановит этот "Аякс"?! Вслед за "Реалом" "голландцы" выбили "Ювентус". Восхитительно! (1)
Кто-нибудь остановит этот "Аякс"?! Вслед за "Реалом" "голландцы" выбили "Ювентус". Восхитительно! (1)
Вчера, 23:59
Игорь Лебедев предложил возобновить продажу пива на стадионах и готов разработать законопроект (1)
Игорь Лебедев предложил возобновить продажу пива на стадионах и готов разработать законопроект (1)
Вчера, 23:55
"Аякс" выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов (15)
"Аякс" выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов (15)
Вчера, 23:52
"Барселона" разгромила "МЮ" и вышла в полуфинал Лиги чемпионов (1)
"Барселона" разгромила "МЮ" и вышла в полуфинал Лиги чемпионов (1)
Вчера, 23:42
Арбитр Брых проводит 52-ю игру в Лиге чемпионов
Арбитр Брых проводит 52-ю игру в Лиге чемпионов
Вчера, 23:10
Гари Линекер - о Месси: никто не способен на такое
Гари Линекер - о Месси: никто не способен на такое
Вчера, 21:17
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"Барселона" назвала состав на матч с "МЮ" (1)
Вчера, 21:09
"Ювентус" – "Аякс": Роналду и де Йонг сыграют с первых минут (2)
"Ювентус" – "Аякс": Роналду и де Йонг сыграют с первых минут (2)
Вчера, 21:02
Погба - в старте "МЮ" на матч с "Барселоной"
Погба - в старте "МЮ" на матч с "Барселоной"
Вчера, 20:51
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Пола Скоулза обвинили в незаконных ставках на матчи (4)
Вчера, 20:30
Павел Мамаев: никому мы вред не собираемся причинять (5)
Павел Мамаев: никому мы вред не собираемся причинять (5)
Вчера, 20:20
Работник кафе - Мамаеву: вечером смотрел ваш матч с "Зенитом", а утром вы в ресторане. Был удивлен (6)
Работник кафе - Мамаеву: вечером смотрел ваш матч с "Зенитом", а утром вы в ресторане. Был удивлен (6)
Вчера, 19:33
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Александр Зинченко не сыграет с "Тоттенхэмом"
Вчера, 19:17
Антонио Конте может возглавить "Баварию"
Антонио Конте может возглавить "Баварию"
Вчера, 18:24
Сергей Карасев обслужит матч "Краснодар" - "Зенит" (11)
Сергей Карасев обслужит матч "Краснодар" - "Зенит" (11)
Вчера, 18:23
Стало известно, сколько Гулиев заплатил избитому американцу (32)
Стало известно, сколько Гулиев заплатил избитому американцу (32)
Вчера, 18:05
Свидетель Козлов: водитель бычил, дерзко себя вёл (16)
Свидетель Козлов: водитель бычил, дерзко себя вёл (16)
Вчера, 17:54
Охранник стрип-клуба: Кокорин точно заходил к нам раньше (4)
Охранник стрип-клуба: Кокорин точно заходил к нам раньше (4)
Вчера, 16:52
Электрик "Кофемании": у одного стула после конфликта Кокорина и Пака была вырвана спинка (4)
Электрик "Кофемании": у одного стула после конфликта Кокорина и Пака была вырвана спинка (4)
Вчера, 16:21
Вратарь "Арарат-2" был застрелен сегодня ночью
Вратарь "Арарат-2" был застрелен сегодня ночью
Вчера, 15:47
Полторы тысячи болельщиков "Ростова" были обмануты перекупщиками и не смогли попасть на игру со "Спартаком" (1)
Полторы тысячи болельщиков "Ростова" были обмануты перекупщиками и не смогли попасть на игру со "Спартаком" (1)
Вчера, 15:35
"Ливерпуль" летом хочет подписать хавбека "Наполи" Зелински (1)
"Ливерпуль" летом хочет подписать хавбека "Наполи" Зелински (1)
Вчера, 15:33
Источник: Виктор Булатов покинет "Спартак-2". Вместо него команду возглавит Шалимов (14)
Источник: Виктор Булатов покинет "Спартак-2". Вместо него команду возглавит Шалимов (14)
Вчера, 15:12
Российский пенсионер, выигравший огромную сумму в лотерею, хочет с помощью приза отправится на матч "Барселоны" (6)
Российский пенсионер, выигравший огромную сумму в лотерею, хочет с помощью приза отправится на матч "Барселоны" (6)
Вчера, 15:04
"Оренбургу" запрещено регистрировать новых игроков из-за задолженности перед Самошниковым
"Оренбургу" запрещено регистрировать новых игроков из-за задолженности перед Самошниковым
Вчера, 14:12
Шмурнов - о суверенном интернете: скоро здесь не будет либо этой думы и этого закона, либо меня (95)
Шмурнов - о суверенном интернете: скоро здесь не будет либо этой думы и этого закона, либо меня (95)
Вчера, 14:10
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Данил Полубояринов покинет "Спартак" летом
Пеле рассказал о самочувствии после операции
Трехкратный чемпион мира бразилец Пеле рассказал о состоянии здоровья после операции.
"Дорогие друзья! Я счастлив, что могу снова написать, что со мной все хорошо. Хотел бы поблагодарить медицинский персонал больницы имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу и особенно вас за молитвы и позитивную энергию. Я снова в строю, жажду достижения новых жизненных целей", — написал Пеле в твиттере.
Легенда мирового футбола был госпитализирован в начале апреля в Париже. После возвращения в Бразилию он поступил в больницу Сан-Паулу. Врачи опасались за состояние здоровья бывшего спортсмена из-за отсутствия у 78-летнего мужчины одной почки. 14 апреля бывшему футболисту удалили камень в мочеточнике.
"Газета.ру"
"Дорогие друзья! Я счастлив, что могу снова написать, что со мной все хорошо. Хотел бы поблагодарить медицинский персонал больницы имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу и особенно вас за молитвы и позитивную энергию. Я снова в строю, жажду достижения новых жизненных целей", — написал Пеле в твиттере.
Легенда мирового футбола был госпитализирован в начале апреля в Париже. После возвращения в Бразилию он поступил в больницу Сан-Паулу. Врачи опасались за состояние здоровья бывшего спортсмена из-за отсутствия у 78-летнего мужчины одной почки. 14 апреля бывшему футболисту удалили камень в мочеточнике.
"Газета.ру"
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