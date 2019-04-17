Пеле рассказал о самочувствии после операции

Трехкратный чемпион мира бразилец Пеле рассказал о состоянии здоровья после операции."Дорогие друзья! Я счастлив, что могу снова написать, что со мной все хорошо. Хотел бы поблагодарить медицинский персонал больницы имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу и особенно вас за молитвы и позитивную энергию. Я снова в строю, жажду достижения новых жизненных целей", — написал Пеле в твиттере.Легенда мирового футбола был госпитализирован в начале апреля в Париже. После возвращения в Бразилию он поступил в больницу Сан-Паулу. Врачи опасались за состояние здоровья бывшего спортсмена из-за отсутствия у 78-летнего мужчины одной почки. 14 апреля бывшему футболисту удалили камень в мочеточнике.