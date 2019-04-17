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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Пеле рассказал о самочувствии после операции

Трехкратный чемпион мира бразилец Пеле рассказал о состоянии здоровья после операции.

"Дорогие друзья! Я счастлив, что могу снова написать, что со мной все хорошо. Хотел бы поблагодарить медицинский персонал больницы имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу и особенно вас за молитвы и позитивную энергию. Я снова в строю, жажду достижения новых жизненных целей", — написал Пеле в твиттере.

Легенда мирового футбола был госпитализирован в начале апреля в Париже. После возвращения в Бразилию он поступил в больницу Сан-Паулу. Врачи опасались за состояние здоровья бывшего спортсмена из-за отсутствия у 78-летнего мужчины одной почки. 14 апреля бывшему футболисту удалили камень в мочеточнике.

"Газета.ру"
Теги: Пеле
Сегодня, 05:34
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