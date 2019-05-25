Матье Вальбуэна сообщил об уходе из "Фенербахчe"

Полузащитник "Фенербахче" Матье Вальбуэна сообщил, что покидает клуб.

"Дорогая семья "Фенербахче", мой путь в команде подошел к концу. Хотел бы поблагодарит каждого, с кем я познакомился на протяжении двух лет в клубе. Тренеры, партнеры работники клуба, друзья, которых я встретил здесь - все вы тепло приветствовали меня и сделали все, чтобы я провел здесь абсолютно уникальное время. Я благодарен за доброту и заботу, которую я чувствовал здесь каждый день. Не забывайте, что Стамбул всегда будет желто-синим для меня", - говорится в сообщении футболиста в твиттере.
Теги: Вальбуэна Фенербахче
Сегодня, 08:28
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