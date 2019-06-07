"Флуминенсе" проявляет интерес к Джанлуиджи Буффону

Бывший вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон попал в сферу интересов "Флуминенсе", передает Globo Esporte.Буффон является свободным агентом, поэтому может достаться бразильцам бесплатно.В прошлом сезоне 41-летний Буффон провёл 17 матчей в чемпионате Франции, в которых пропустил 18 голов.