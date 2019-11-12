"Валенсия" рассматривает возможность снятия с Суперкубка Испании

"Бетис" может заменить "Валенсию" в новом формате Суперкубка Испании. Как сообщает Diario Sport, руководство "летучих мышей" недовольно тем, как распределяются доходы от нового турнира, в связи с чем рассматривает возможность неучастия в нем.В понедельник состоялась жеребьевка, по итогам которой "Валенсия" сыграет с "Реалом", а "Барселона" — с "Атлетико" в полуфинале Суперкубка Испании. Все матчи пройдут 8–12 января в Джидде (Саудовская Аравия) на стадионе King Abdullah Sports City, вмещающем 62 тысячи зрителей."Валенсия" получила право на участие в турнире благодаря победе в Кубке Испании-2018/19. В полуфинале турнира левантийцы обыграли "Бетис" (2:2, 1:0), а в финале одолели "Барселону" (2:1).