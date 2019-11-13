Асприлья отговорил киллера от убийства Чилаверта после проигрыша Колумбии Парагваю в отборе ЧМ-98

Бывший нападающий сборной Колумбии Фаустино Асприлья рассказал, как наркоторговец предлагал убить голкипера парагвайской национальной команды Хосе Луиса Чилаверта после матча отборочного турнира чемпионата мира-1998. Тогда Парагвай победил Колумбию со счетом 2:1, а у Асприльи и Чилаверта произошла стычка, из-за которой оба были удалены с поля.В документальном фильме, показанном на канале TelePacifico, Асприлья рассказал, что после того матча ему в гостиничный номер позвонил человек и попросил разрешения убить вратаря.К счастью, Асприлья смог отговорить звонившего не делать этого. Он убедил преступника, что это нанесет непоправимый ущерб колумбийскому футболу, а все, что происходит на футбольном поле, не должно выходить за его пределы.Данный инцидент подчеркивает насилие в Колумбии и некогда прочные связи между футболом и влиятельными наркоторговцами страны, такими как Пабло Эскобар, который был большим фанатом футбола и вкладывал деньги в игру в 1990-х годах.Отметим, что стрелок, звонивший Асприлье, был убит в перестрелке, связанной с наркотиками в 2004 году.