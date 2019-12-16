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Болельщики "Райо Вальекано" об оскорблениях Зозули: впервые игру в Испании прервали из-за правды

Болельщики "Райо Вальекано" в соцсетях прокомментировали остановку матча испанской Сегунды против "Альбасете".

Болельщики "Райо" оскорбляли украинского форварда гостей Романа Зозулю, называя его нацистом. Первый тайм той встречи был доигран, но "Альбасете" отказался возвращаться на поле после перерыва. Арбитр принял решение не продолжать игру из-за оскорблений в адрес Зозули.

"Не из-за расизма, ксенофобии или насилия. Впервые игру в Испании прервали из-за правды. Зозуля, ты — нацист.

У каждой истории есть начало. Было оно и в нашей истории. Зозуля, тебе здесь не рады", — говорится в твиттере объединения болельщиков "Райо Вальекано".

Напомним, испанские болельщики и некоторые журналисты ранее уже неоднократно припоминали Зозуле о его фотографиях с участниками вооруженных формирований, действующих на Донбассе, его слова о финансовой поддержке украинской армии и фотографии с изображениями Степана Бандеры.

Также стоит отметить, что Зозуля должен был перейти в "Вальекано" в феврале 2017 года, но болельщики выступили решительно против этого, поэтому позднее украинский футболист стал игроком "Альбасете". Болельщики "Райо Вальекано" известны в Испании своими левыми взглядами.

Sport24

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Теги: Райо Вальекано Альбасете Зозуля
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