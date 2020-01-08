Президент будапештского "Ференцвароша" Габор Кубатов рассказал, что он хотел бы видеть в команде как можно больше венгерских игроков.
"Мы предпринимали попытку приобрести венгерского игрока старше 30 лет, но его клуб попросил больше, чем за 24-летнего Токмака Нгуена, которого мы привезли из Норвегии. Мы договорились с главным тренером Сергеем Ребровым, что на поле всегда должно быть пять венгров. Но вы можете видеть, что мы ограничены в выборе", — приводит слова Кубатова Blikk.
45-летний Ребров тренирует "Ференцварош" с 2018 года. В минувшем сезоне будапештский клуб под руководством украинского специалиста стал чемпионом Венгрии. В нынешнем сезоне "Ференцварош", набрав 36 очков, лидирует в национальном чемпионате.
"Чемпионат"
Президент "Ференцвароша": договорились с Ребровым, что на поле всегда будет пять венгров
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