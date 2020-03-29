Шомуродов: выход на ЧМ очень важен для нашей команды, Узбекистана и для меня лично

Нападающий "Ростова" Элдор Шомуродов рассказал об отборочном турнире чемпионата мира 2022 года для Узбекистана.

Источник: ФК "Ростов"

- Выход на ЧМ очень важен для нашей команды, страны и для меня лично. 34 миллиона узбекистанцев мечтали столько лет о выступлении на чемпионате мира. Я стараюсь внести свой вклад, поскольку это был бы большой шаг для футбола в нашей стране.



Мы несколько раз в своей истории были очень близки к попаданию на турнир. Но в решающий момент мы оступались. Теперь вся страна ждет этот исторический момент. Надеюсь, в этот раз мы сможем добиться нужного результата и заставить все население нашей страны гордиться, - цитирует футболиста сайт ФИФА.



После пяти игр Узбекистан занимает первое место в Группе D с девятью очками.



Напомним, чемпионат Европы 2020 был перенесен на 2021 год из-за вспышки коронавируса в мире. В Узбекистане подтверждено 133 случая заражения коронавирусом. 124 человека продолжают лечение, семь вылечились и двое умерли.