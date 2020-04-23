Адебайор: я не жертвую деньги? Делаю, что хочу

Экс-игрок "Арсенала" и "Манчестер Сити" не стесняется того, что не помогает родному городу в период пандемии.

Отметим, что футболист имеет гражданство Того.



- Те, кто говорит, что я не жертвую деньги, оставьте меня в покое. Я делаю что хочу.



Вы можете меня сравнивать с Дидье Дрогба или Самюэлем Это’О, но я не они. Я Эммануэль Адебайор. Я всегда буду делать что хочу, - приводит Marca слова бывшего игрока.



На данный момент игрок выступает в чемпионате Парагвая.