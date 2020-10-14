— Надо, чтобы этот выход молодежной сборной не оказался случайностью и удачей. РФС много делает для того, чтобы от слов перейти к делу, так, например, создана ЮФЛ, — рассказал Медведев в интервью "Чемпионату".
Напомним, молодёжная сборная России обыграла Латвию (6:1) и гарантировала место на чемпионате Европы-2021. Последний раз национальная команда выходила на этот международный турнир в 2013 году, когда не смогла квалифицироваться из группового этапа.
Медведев: надо, чтобы этот выход молодежной сборной не оказался случайностью и удачей
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал выход молодёжной сборной России на молодёжный чемпионат Европы-2021.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!