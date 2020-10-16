Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Отметим, что Робиньо стал игроком "Сантоса" 11 октября.
Отмечается, что Робиньо нужно сосредоточиться на своей защите в суде по делу о групповом изнасиловании.
Напомним, что 36-летний бразилец был приговорен миланским судом к девяти годам тюремного заключения. Робиньо намерен оспорить это решение.
Последним клубом Робиньо был турецкий "Истанбул".
"Сантос" спустя шесть дней расторг контракт с Робиньо
"Сантос" объявил о прекращении сотрудничества с нападающим Робиньо.
Фото: ФК "Сантос"
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