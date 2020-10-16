"Сантос" спустя шесть дней расторг контракт с Робиньо

"Сантос" объявил о прекращении сотрудничества с нападающим Робиньо.

Фото: ФК "Сантос"

Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Отметим, что Робиньо стал игроком "Сантоса" 11 октября.



Отмечается, что Робиньо нужно сосредоточиться на своей защите в суде по делу о групповом изнасиловании.



Напомним, что 36-летний бразилец был приговорен миланским судом к девяти годам тюремного заключения. Робиньо намерен оспорить это решение.



Последним клубом Робиньо был турецкий "Истанбул".