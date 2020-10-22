"Астана" в первом матче под руководством Тихонова обыграла "Тобол"



Бывший полузащитник " Спартака " и "Крыльев Советов" Андрей Тихонов дебютировал в роли главного тренера казахстанского клуба "Астана".

Клуб из Нур-Султана под руководством "Тихонова" в матче 14-го тура чемпионата страны победил "Тобол" со счётом 1:0.



Единственный мяч на 66-й минуте забил Алексей Щёткин. Больше счёт в итоге не менялся.



"Астана" занимает второе место в турнирной таблице лиги, набрав 24 очка. Лидирует "Кайрат", который набрал 32 балла.