Шевченко рассказал о вариантах продолжения карьеры после сборной Украины

Экс-главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассматривает предложения о дальнейшей работе.

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- Сейчас я свободный. Надо будет посмотреть некоторые варианты, касающиеся клубов и других, наверное, сборных тоже. Посмотрим, какие будут. Всегда интересно поработать с командой, у которой есть амбиции. Это может быть или клуб, или сборная. Мы рассматриваем разные варианты, - рассказал Шевченко в интервью ютуб-каналу "Великий футбол".



Главный тренер сборной Украины на Евро-2020 Андрей Шевченко 1 августа объявил о прекращении работы с национальной командой в связи с истечением срока действия контракта с Украинской ассоциацией футбола. 18 августа исполняющим обязанности наставника украинской сборной был назначен Александр Петраков. На Чемпионате Европы-2020 Украина под руководством Шевченко вышла в 1/4 финала, где была разгромлена сборной Англии со счетом 4:0.