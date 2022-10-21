"Черчесов настоящий жесткий русский мужик, который знает, чего хочет. Его пресс-конференции иногда странные, но его тренировки с командой — это топ-уровень", - цитирует Борболу Sport24.Sport24
Станислав Черчесов возглавляет венгерский клуб с декабря прошлого года. До этого специалист тренировал сборную России, польскую "Легию", "Динамо", "Амкар", "Ахмат" и "Спартак".
После 9 матчей "Ференцварош" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии. Кроме того, подопечные Станислава Черчесова пока лидируют и в своей группе Лиги Европы.
Венгерский журналист: Черчесов – настоящий русский мужик. Его пресс-конференция странные, но тренировки – топ-уровень
Венгерский журналист Бенс Борбола оценил работу Станислава Черчесова во главе "Ференцвароша".
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