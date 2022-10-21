"Никита Хайкин очень и очень хорош в "Буде-Глимте". Он популярен в клубе, и фанаты надеются, что он подпишет новый контракт. Прежде всего, он очень эффективно блокирует удары, а также отлично играет ногами. В Норвегии, да уже и в Европе, Никиту считают еще одним новым продуктом великой российской вратарской школы, которая известна уже не одно десятилетие", - цитирует Сальведта Sport24.
Напомним, Никита Хайкин выступает за "Буде-Глимт" с 2019 года. С того момента российский голкипер провел 111 матчей в составе норвежского клуба, в которых пропустил 114 мячей и 41 раз оставлял ворота на замке. С командой он дважды становился чемпионом Норвегии. Контракт Хайкина с "Буде-Глимт" рассчитан до конца этого календарного года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,5 млн евро.
До "Буде-Глимта" Хайкин играл за израильские "Хапоэль Кфар Саба" и "Бней Йегуду". В России Хайкин защищал ворота молодежных составов "Кубани" и "Мордовии".
Норвежский журналист: в Европе Хайкина считают новым продуктом великой российской вратарской школы
Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт оценил игру голкипера "Буде-Глимт" Никиты Хайкина.
Фото: ФК "Буде-Глимт"