- В 19 лет меня отчислили из футбольной школы "Коринтианса", такая ситуация была не только там. До этого меня не брали ни в "Сантос", ни в "Атлетико Минейро", ни в "Сан-Паулу". Мне рассказывали, что я не подхожу по спортивным параметрам. Но я убежден, что это была неправда. Футбол - это мафия. Тогда я был один - без агентов и пиарщиков. Меня никто не проталкивал. Ребята, у которых были агенты, могли занести тренеру денег, чтобы он их ставил в основе, - передает слова Педриньо Sport24.
22-летний левый атакующий полузащитник Педриньо в сентябре 2022 года был выкуплен московским "Локомотивом" у бразильского "РБ Брагантино", сумма трансферной компенсации составила 3,5 миллиона евро. До этого футболист выступал в чемпионате Бразилии за "РБ Брагантино", "Америку", "Атлетико Паранаэнсе", "Оэсте". В составе "железнодорожников" Педриньо провел 9 матчей во всех турнирах (6 в Российской премьер-лиге и 3 в Кубке России), забил 4 гола и отдал 1 результативный пас - при этом все его голы были забиты в матче 3 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с "Химками" (5:0), в котором бразильский вингер оформил покер. "Локомотив" набрал 12 очков в 14 матчах чемпионата и находится в турнирной таблице на 14 месте - в зоне стыковых матчей.
Педриньо - о юности в Бразилии: футбол - это мафия. Ребята могли занести тренеру денег, чтобы он их ставил в основе
Атакующий полузащитник московского "Локомотива" Педриньо рассказал о коррупции в бразильском футболе.
Фото: ФК "Локомотив"