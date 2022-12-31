- Он предпочел бы заработать много денег, но он понимает, что это будет иметь свою цену. Я сомневаюсь, что после того, как он начнет играть в Саудовской Аравии, он будет вызываться в сборную. У нас есть такое негласное правило. Игрок, который играет в Эмиратах или Саудовской Аравии, вряд ли будет вызван в сборную. Там другой футбол и другая интенсивность, - передает слова Барбозы "СЭ".
Ранее стало известно, что 37-летний форвард сборной Португалии Криштиану Роналду на правах свободного агента подписал двухлетнее соглашение с клубом "Аль-Наср" из столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда. По информации СМИ, заработная плата нападающего за время действия контракта составит до 500 миллионов евро. Предыдущим клубом Роналду был "Манчестер Юнайтед", который расторг соглашение по обоюдному согласию в ноябре 2022 года из-за скандального интервью португальца в британской прессе. В текущем сезоне Криштиану провел 16 матчей во всех турнирах за "МЮ", забил в них 3 гола и отдал 2 результативных паса. В 5 матчах Чемпионата мира-2022 в Катаре Роналду отметился 1 голом с пенальти в 5 матчах за сборную Португалии.
Агент Барбоза: сомневаюсь, что Роналду будет вызываться в сборную Португалии из Саудовской Аравии
Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал переход португальского нападающего Криштиану Роналду в саудовский "Аль-Наср".
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