- Теперь чувства эстонцев можно задеть обычным ужином с другими эстонцами, если они окажутся вдруг еще и русскими. Так предписывает официальная позиция коллективного Запада, когда за любой контакт с русскими нужно оправдываться, как будто ты виновен во всех смертных грехах. Бывшая страна социалистического лагеря Эстония давно выбрала себе теневое руководство американо-британских мистеров, лордов и сэров. Их рекомендации обладают наивысшей ценностью для эстонского правительства и обсуждению в народе не подлежат. Граждане запуганы репрессиями. Вот такая вот демократия во всей красе, - передает слова Терюшкова Sport24.
Ранее стало известно, что игроки национальной команды Эстонии Константин Васильев и Сергей Зенев, а также помощник главного тренера эстонской сборной Андрес Опер, подверглись обструкции в местном информационном пространстве из-за фотографии с главным тренером сборной России и "Ростова" Валерием Карпиным, сделанной во время совместного ужина. После этого Васильев, Зенев и Опер выпустили совместное заявление с извинениями за этот фотоснимок, которое было опубликовано на официальном сайте Эстонского футбольного союза. 53-летний наставник сборной России и "Ростова" Валерий Карпин является уроженцем города Нарва, входившего в состав Эстонской ССР, и помимо российского гражданства имеет также и эстонское.
Терюшков - о скандале в Эстонии из-за фото с Карпиным: такая вот демократия во всей красе
Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков прокомментировал скандал в Эстонии, связанный с общей фотографией футболистов и тренера национальной сборной с наставником сборной России Валерием Карпиным.
Фото: социальные сети