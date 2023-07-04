– Буквально в воскресенье звонили из Саудовской Аравии и интересовались, но я всегда отвечаю, что являюсь главным тренером "Ференцвароша", где у меня есть конкретные задачи и цели, к которым идем, — цитирует Черчесова "СЭ".
В настоящее время Станислав Черчесов является наставником "Ференцвароша". Клуб из Венгрии российский специалист возглавил в декабре 2021 года. Действующий контракт 59-летнего тренера с "Ференцварошем" рассчитан до 30 июня 2024 года. В минувшем сезоне подопечные Черчесова сумели выиграть чемпионат страны, а также добрались до 1/8 финала. С августа 2016 года по июль 2021 года Станислав Саламович возглавлял сборную России по футболу. Под его руководством наша национальная команда дошла до четвертьфинала на ЧМ в 2018 году.
Черчесов: в воскресенье звонили из Саудовской Аравии и интересовались мной
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, что недавно ему позвонили из чемпионата Саудовской Аравии.
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