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Экс-главный тренер "Рубина" Слуцкий может возглавить команду из чемпионата Китая

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Экс-главный тренер казанского "Рубина" и сборной России Леонид Слуцкий может возглавить один из клубов чемпионата Китая.
Как утверждает источник, 52-летний специалист ведет переговоры с неназванным китайским клубом. Также сообщается, что вместе со Слуцким перебраться в Китай может его экс-ассистент по работу в английском "Халл Сити" и нидерландском "Витессе" Олег Яровинский.

Последним местом работы Слуцкого и Яровинского в профессиональном футболе был казанский "Рубин", в который они пришли в декабре 2019 года. Тренер покинул татарстанскую команду в ноябре прошлого года. С тех пор уроженец Волгограда ведет активную деятельность в медиапространстве в качестве ведущего YouTube-канала "Коммент.Шоу". Яровинский занимал пост спортивного директора "Рубина" до января 2023 года.

Источник: "СЭ"

Рубин Слуцкий Яровинский
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