"Тут даже нечего обсуждать… Человек сейчас на Кипре играет! Тут не только до восьмого числа можно затусить, а на полтора года в загул уйти", - цитирует Радимова "RT".
Напомним, что права на Кокорина принадлежат итальянской "Фиорентине", но игрок выступает в аренде за кипрский "Арис". 32-летний форвард принял участие в 14-ти матчах "Ариса" во всех турнирах и отметился 4-мя забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 1 миллион евро.
Радимов - о Кокорине: тут не только до восьмого числа можно затусить, а на полтора года в загул уйти
Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов выбрал игрока, который может затянуть празднование нового года дольше, чем до 8-го января.
Фото: Global Look Press