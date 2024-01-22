По словам агента, он считает Слуцкого талантливым специалистом, который смог бы качественно проявить себя в португальской лиге.
«Я думаю, Слуцкий ошибся, отказав «Бенфике», - передает слова Барбозы Metaratings.
Напомним, 1 января 2024 года Леонид Слуцкий подписал трудовое соглашение с «Шанхай Шэньхуа» из Китая в качестве главного тренера команды. До этого последний раз в качестве наставника он руководил «Рубином», однако был уволен в 2022 году.
Агент Барбоза – об отказе Слуцкого возглавить "Бенфику": он ошибся
Португальский агент Пауло Барбоза высказался относительно отказа Леонида Слуцкого возглавить лиссабонскую «Бенфику» в 2019 году.
Фото: "РИА Новости"