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Агент Барбоза – об отказе Слуцкого возглавить "Бенфику": он ошибся

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Португальский агент Пауло Барбоза высказался относительно отказа Леонида Слуцкого возглавить лиссабонскую «Бенфику» в 2019 году.
Фото: "РИА Новости"
По словам агента, он считает Слуцкого талантливым специалистом, который смог бы качественно проявить себя в португальской лиге.

«Я думаю, Слуцкий ошибся, отказав «Бенфике», - передает слова Барбозы Metaratings.

Напомним, 1 января 2024 года Леонид Слуцкий подписал трудовое соглашение с «Шанхай Шэньхуа» из Китая в качестве главного тренера команды. До этого последний раз в качестве наставника он руководил «Рубином», однако был уволен в 2022 году.

Слуцкий Шанхай Шэньхуа Бенфика
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