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Источник: Сульшер отказался возглавить сборную Дании
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер отказался от работы с национальной командой.
Фото: Global Look Press
Как утверждает источник, бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер отказался возглавить сборную Дании. Сообщается, что причиной отказа стали переговоры норвежского специалиста с топ-клубом.
Последним местом работы Сульшера был "МЮ", который он возглавлял с 2018 по 2021 год. Под его руководством "красные дьяволы" провели 168 матчей, одержали 91 победу, 37 раз сыграли вничью и потерпели 40 поражений.
Источник: Tipsbladet
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Уле Гуннар Сульшер
Сборная Дании
Манчестер Юнайтед
Сегодня, 12:12
Опубликовал:
Вячеслав Буланов
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