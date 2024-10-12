Источник: Сульшер отказался возглавить сборную Дании

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер отказался от работы с национальной командой.

Фото: Global Look Press

Как утверждает источник, бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер отказался возглавить сборную Дании. Сообщается, что причиной отказа стали переговоры норвежского специалиста с топ-клубом.



Последним местом работы Сульшера был "МЮ", который он возглавлял с 2018 по 2021 год. Под его руководством "красные дьяволы" провели 168 матчей, одержали 91 победу, 37 раз сыграли вничью и потерпели 40 поражений.



Источник: Tipsbladet