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Все члены сборной Белоруссии получили британские визы. Матч с Северной Ирландией состоится в Белфасте

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Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич сообщил о получении всеми членами сборной Белоруссии перед матчем Лиги наций с Северной Ирландией британских виз.
Фото: сборная Белоруссии по футболу
"Все получили визы, матч состоится в Белфасте, все отлично, как и планировалось. Были мелкие вопросы, но результат такой. Без исключения все, на кого подавали, получили визы", - приводит слова Василевича ТАСС.

Матч 5-го тура Лиги наций УЕФА сезона-2024/25 между сборными Северной Ирландии и Белоруссии запланирован на 15 ноября. Стартовый свисток должен прозвучать в 22:45 по московскому времени.

После 4-х туров в группе 3 Лиги С Северная Ирландия с 7-ю очками занимает первое место, а Белоруссия с 6-ю очками располагается на второй строчке.

Сборная Белоруссии Сборная Северной Ирландии Лига Наций
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