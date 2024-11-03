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Миранчук - о победе над "Интер Майами": сделали большое дело, все эмоции остались на поле

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Российский футболист "Атланты Юнайтед" Алексей Миранчук подвел итоги встречи с "Интер Майами" в плей-офф 1/8 финала МЛС.
Фото: ФК "Атланта"
Матч прошел в ночь со 2 на 3 ноября, команда Миранчука одержала волевую победу со счетом 2:1.

- С одной стороны, рад, с другой - устал. Поэтому все эмоции остались на поле. Но разумом понимаю, что сделали хорошее, большое дело и продлили серию. - цитирует Миранчука "СЭ".

На данный момент счет в серии между "Атлантой" и "Интер Майами" 1:1, решающая игра пройдет 10 ноября.

29-летний Миранчук выступает за американский клуб с минувшего лета, его трудовой договор с "Атлантой" действует до 2027 года. На счету атакующего полузащитника 11 матчей за "Атланту Юнайтед", три забитых мяча и две голевые передачи.

Алексей Миранчук Атланта Юнайтед Интер Майами
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