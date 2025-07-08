"Самая глобальная для меня сложность — это быт. Практически ничего нет из привычного, куда можно выбраться, в том числе и ресторанов. Ты все время сидишь дома, девушка готовит местную еду. У алжирцев своя жизнь, свой менталитет. Поэтому, что касается быта, да, очень тяжело, я прямо терплю", - цитирует Игнатьева "СЭ".
Иван Игнатьев перешел в алжирский "Кабилия" зимой текущего года из армянского "Урарту" за 300 тысяч евро и заключил контракт до лета 2027 года. Всего россиянин провел за алжирский клуб во всех турнирах 15 матчей и отметился 5 забитыми мячами.
Ранее нападающий выступал за "Краснодар", "Локомотив", "Рубин" и ряд других российских клубов. Всего на счету Игнатьева 111 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, 24 забитых мяча и 12 голевых передач. 26-летний форвард оценивается редакцией Transfermarkt в 900 тысяч евро.
Иван Игнатьев рассказал о сложностях жизни в Алжире
Нападающий алжирского клуба "Кабилия" Иван Игнатьев рассказал о жизни в Алжире.
Фото: ФК "Кабилия"