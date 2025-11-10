Кафанов ответил, стоит ли Сафонову уходить из "ПСЖ"

"Это решать Матвею. Если уходить, то надо смотреть, куда, в какой клуб. Если уходить, то всё равно это должен быть сильный клуб. И если уходить в сильный клуб, то нужно там и играть. Место первого вратаря в клубе не будет гарантировано ни в одном клубе, даже если его пригласят", - сказал Кафанов "Советскому спорту".
Матвей Сафонов стал игроком французского "ПСЖ" в начале июля 2024 года. Всего за клуб голкипер провел 17 матчей, пропустил 13 голов и отыграл 7 встреч на ноль. Контракт с вратарем рассчитан до 30 июня 2029 года, его трансферная стоимость по версии сайта Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.
В текущем сезоне за французский клуб Сафонов не провел ни одного матча. Основным вратарем команды является Люка Шевалье.
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал ситуацию с российским голкипером Матвеем Сафоновым, который не провел ни одного матча за "ПСЖ" в этом сезоне.
Фото: ФК "Краснодар"