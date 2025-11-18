Криштиану Роналду и Дональд Трамп встретятся в Белом доме

О встрече звезды мирового футбола и американского лидера сообщило издание The Sun. Роналду и Трамп увидятся сегодня, 18 ноября.
Недавно сборная Португалии напрямую вышла в финальную стадию чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. В заключительном матче отбора португальцы со счетом 9:1 разгромили сборную Армении. Криштиану Роналду эту встречу пропускал из-за красной карточки, полученной в предыдущей игре с Ирландией (0:2).
5 февраля 2026 года португальскому форварду исполнится 41 год. Ранее он подтвердил, что примет участие в чемпионате мира, который с высокой долей вероятности станет для него последним в карьере.
Мировое первенство пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.
Фото: Getty Images