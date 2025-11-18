Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бельгия
22:45
ЛихтенштейнНе начат
Болгария
22:45
ГрузияНе начат
Австрия
22:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Косово
22:45
ШвейцарияНе начат
Шотландия
22:45
ДанияНе начат
Испания
22:45
ТурцияНе начат
Уэльс
22:45
Северная МакедонияНе начат
Беларусь
22:45
ГрецияНе начат
Швеция
22:45
СловенияНе начат
Румыния
22:45
Сан-МариноНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Кипр
20:00
ЭстонияНе начат
Фарерские острова
20:00
КазахстанНе начат

Криштиану Роналду и Дональд Трамп встретятся в Белом доме

Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду встретится в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.
Фото: Getty Images
О встрече звезды мирового футбола и американского лидера сообщило издание The Sun. Роналду и Трамп увидятся сегодня, 18 ноября.

Недавно сборная Португалии напрямую вышла в финальную стадию чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. В заключительном матче отбора португальцы со счетом 9:1 разгромили сборную Армении. Криштиану Роналду эту встречу пропускал из-за красной карточки, полученной в предыдущей игре с Ирландией (0:2).

5 февраля 2026 года португальскому форварду исполнится 41 год. Ранее он подтвердил, что примет участие в чемпионате мира, который с высокой долей вероятности станет для него последним в карьере.

Мировое первенство пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.

