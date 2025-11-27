Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Черноморец
19:00
ШинникНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
23:00
ЭльчеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
22:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия М
22:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Метц
22:45
РеннНе начат

"Страсбург" победил "Кристал Пэлас" в матче Лиги конференций

"Страсбург" выиграл у "Кристал Пэласа" со счетом 2:1 в матче 4-го тура Лиги конференций.
Фото: ФК "Кристал Пэлас"
В первом тайме мяч за "Кристал Пэлас" забил Тайрик Митчелл. Во втором тайме голами отличились игроки Эмануэль Эмега и Самир Эль-Мурабет, выступающие за "Страсбург".

Лига конференций

Общий этап. 4 тур

Голы: Эмега, 53, Эль-Мурабет, 77 - Митчелл, 35.

"Страсбург": Пендерс, Дукуре, Сарр, Хойсберг, Диегу Морейра, Нанаси, Энсисо, Эль-Мурабет, Барко, Дуэ, Эмега.

"Кристал Пэлас": Хендерсон, Гехи, Лакруа, Канво, Митчелл, Лерма, Хьюз, Муньос, Пино, Матета, Сарр.

