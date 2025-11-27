"Страсбург" победил "Кристал Пэлас" в матче Лиги конференций

"Страсбург" выиграл у "Кристал Пэласа" со счетом 2:1 в матче 4-го тура Лиги конференций.

Фото: ФК "Кристал Пэлас"

В первом тайме мяч за "Кристал Пэлас" забил Тайрик Митчелл. Во втором тайме голами отличились игроки Эмануэль Эмега и Самир Эль-Мурабет, выступающие за "Страсбург".



Лига конференций



Общий этап. 4 тур



Голы: Эмега, 53, Эль-Мурабет, 77 - Митчелл, 35.



"Страсбург": Пендерс, Дукуре, Сарр, Хойсберг, Диегу Морейра, Нанаси, Энсисо, Эль-Мурабет, Барко, Дуэ, Эмега.



"Кристал Пэлас": Хендерсон, Гехи, Лакруа, Канво, Митчелл, Лерма, Хьюз, Муньос, Пино, Матета, Сарр.



Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Кристал Пэлас