Чемпионат Испании. Примера

Реал Сосьедад
23:00
ЖиронаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Лечче
22:45
ПизаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Унион
22:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

Анже
22:45
НантНе начат

Трансферная стоимость Чалова в ПАОК снизилась - Transfermarkt

Рыночная стоимость российского нападающего Федора Чалова на авторитетном портале Transfermarkt снизилась.
Фото: Getty Images
С августа 2024 года Чалов выступает за греческий ПАОК.

Стоимость россиянина снизилась на 2 млн евро и теперь составляет 5,5 миллионов. За ПАОК Федор на данный момент отыграл 60 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 8 результативных передач. В сезоне 2025/2026 на его счету — 20 игр, 3 гола и один ассист.

Контракт Чалова с ПАОКом рассчитан до 30 июня 2027 года. Трофеев в составе черно-белых российский форвард пока не выигрывал.

