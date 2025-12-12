Трансферная стоимость Чалова в ПАОК снизилась - Transfermarkt

Рыночная стоимость российского нападающего Федора Чалова на авторитетном портале Transfermarkt снизилась.

Фото: Getty Images

С августа 2024 года Чалов выступает за греческий ПАОК.



Стоимость россиянина снизилась на 2 млн евро и теперь составляет 5,5 миллионов. За ПАОК Федор на данный момент отыграл 60 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 8 результативных передач. В сезоне 2025/2026 на его счету — 20 игр, 3 гола и один ассист.



Контракт Чалова с ПАОКом рассчитан до 30 июня 2027 года. Трофеев в составе черно-белых российский форвард пока не выигрывал.