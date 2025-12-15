Матчи Скрыть

В ПАОК ответили на вопрос о предложениях по Чалову

Представитель пресс-службы греческого клуба ПАОК рассказал о том, поступали ли предложения о трансфере по российскому нападающему команды Федору Чалову.
Фото: Getty Images
В ПАОК Чалов перешел из московского ЦСКА в августе 2024 года за 3 млн евро.

"Федор является членом команды, и на данный момент у нас нет ни одного предложения по нему", — сообщили Sport24 в пресс-службе греческого клуба.

На данный момент Федор Чалов провел за ПАОК 61 матч, забил 8 мячей и отдал 8 результативных передач. Контракт россиянина с греческой командой рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 5,5 млн евро.

