В ПАОК ответили на вопрос о предложениях по Чалову

Представитель пресс-службы греческого клуба ПАОК рассказал о том, поступали ли предложения о трансфере по российскому нападающему команды Федору Чалову.

Фото: Getty Images





"Федор является членом команды, и на данный момент у нас нет ни одного предложения по нему", — сообщили



На данный момент Федор Чалов провел за ПАОК 61 матч, забил 8 мячей и отдал 8 результативных передач. Контракт россиянина с греческой командой рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 5,5 млн евро. В ПАОК Чалов перешел из московского ЦСКА в августе 2024 года за 3 млн евро."Федор является членом команды, и на данный момент у нас нет ни одного предложения по нему", — сообщили Sport24 в пресс-службе греческого клуба.На данный момент Федор Чалов провел за ПАОК 61 матч, забил 8 мячей и отдал 8 результативных передач. Контракт россиянина с греческой командой рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 5,5 млн евро.