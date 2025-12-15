ПАОК хочет расстаться с Чаловым

Россиянин выступает за греческий клуб с 2024 года.
"ПАОК хочет избавиться от Чалова в ближайшее время, потому что Федор играет плохо. Но мы не знаем, какие планы у самого Чалова. Болельщики команды возлагали на него большие надежды, а теперь они разочарованы в нем", — сказал Петротос в беседе с Metaratings.
На данный момент в активе Федора Чалова — 61 матч, 8 забитых мячей и 8 результативных передач за ПАОК. Контракт форварда с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 5,5 млн евро.
