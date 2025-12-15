Представитель Чалова: надеюсь, Федор уйдет из ПАОКа зимой

С прошлого года Чалов выступает за греческий ПАОК.
"Ему там некомфортно, виноват тренер. Как бывший тренер я вижу, что там все делается неправильно. Это не вина Федора, очень надеюсь, что он уйдет зимой", — сказал Варга "Советскому спорту".
Федор Чалов на данный момент провел за ПАОК 61 матч, в котором забил 8 мячей и отдал 8 результативных передач. Контракт россиянина с греческим клубом рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 5,5 млн евро.
Футбольный агент Шандор Варга, представляющий интересы российского нападающего Федора Чалова, высказался о будущем футболиста.
