Сергей Юран был главным тренером "Серик Спора" с июля по октябрь этого года. Дмитрий Тихий на контракте с клубом с июля, но соглашение будет расторгнуто в конце декабря.
"Я очень уважаю Сергея. Это правда, что наш клуб сейчас переживает финансовые трудности. Мы скоро все уладим. Надеемся заключить спонсорское соглашение и урегулировать этот вопрос", — передает слова Гючлу "Чемпионат".
Напомним, перед стартом сезона 2025/2026 контрольный пакет акций "Серик Спора" выкупил предприниматель Туфан Садыгов. Ранее он инвестировал в подмосковный клуб "Химки", который по завершении сезона 2024/2025 был расформирован из-за долгов.
В "Серик Споре" отреагировали на жалобы Юрана и Тихого из-за долгов по зарплате
Генеральный директор турецкого клуба "Серик Спор" Барыш Гючлу прокомментировал жалобы Сергея Юрана и Дмитрия Тихого из-за долгов по зарплате.
Фото: ФК "Серик Спор"