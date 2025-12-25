Порванная футболка Марадоны с финала Кубка Испании продана за 152 тысячи евро

Игровая футболка легендарного аргентинского нападающего Диего Марадоны была продана на аукционе Matchday Football Auctions за 152,2 тысячи евро.

Фото: ФК "Барселона"

Об этом сообщает издание Mundo Deportivo. Речь идет о майке, в которой Марадона выступал за "Барселону" в финале Кубка Испании 1984 года против "Атлетика". Тот матч завершился поражением каталонцев со счетом 0:1 и запомнился массовой дракой после финального свистка, в ходе которой футболка аргентинца была разорвана.



Как уточняется в источнике, после игры одна из сотрудниц прачечной, работавшая с экипировкой "сине-гранатовых", нашла майку в раздевалке и сохранила ее на память. Спустя годы женщина передала футболку знакомому, а затем она перешла по наследству к его сыну. Реликвия хранилась в семье почти 40 лет, прежде чем нынешний владелец решил выставить ее на аукцион.



Отмечается, что данная футболка стала самой дорогой из всех клубных маек Марадоны, когда-либо проданных на аукционных торгах.



Диего Марадона скончался в ноябре 2020 года на 61-м году жизни.