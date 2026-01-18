Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
2 - 2 2 2
КДВ2 тайм
Ахмат
17:00
ОФК БелградНе начат

Победитель Евро-2016 продолжит карьеру в Казахстане - источник

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Луиш Нани перейдет в казахстанский "Актобе".
Фото: "Чемпионат"
По информации источника, Луиш Нани согласовал все условия контракта с клубом и в ближайшее время присоединится к тренировочным сборам команды. Игрок станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории чемпионата Казахстана, соглашение с ним будет рассчитано на один год.

Вместе с "Манчестер Юнайтед" левый вингер 4 раза становился чемпионом Англии, выигрывал 4 Суперкубка Англии и 1 кубок Лиги чемпионов. В составе сборной Португалии Нани стал чемпионом Европы.

Последней командой игрока была португальская "Эштрела". Всего футболист провел за клуб 10 матчей и забил 1 гол.

Источник: Telegram-канал AmanVIBE

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится