По информации источника, Луиш Нани согласовал все условия контракта с клубом и в ближайшее время присоединится к тренировочным сборам команды. Игрок станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории чемпионата Казахстана, соглашение с ним будет рассчитано на один год.
Вместе с "Манчестер Юнайтед" левый вингер 4 раза становился чемпионом Англии, выигрывал 4 Суперкубка Англии и 1 кубок Лиги чемпионов. В составе сборной Португалии Нани стал чемпионом Европы.
Последней командой игрока была португальская "Эштрела". Всего футболист провел за клуб 10 матчей и забил 1 гол.
Источник: Telegram-канал AmanVIBE
Победитель Евро-2016 продолжит карьеру в Казахстане - источник
Фото: "Чемпионат"