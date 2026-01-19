Мане признан лучшим игроком Кубка африканских наций-2025

Сборная Сенегала стала чемпионом Кубка африканских наций, одолев Марокко в решающем матче турнира.

Фото: Getty Images

Финал, который прошёл 18 января, дошёл до дополнительного времени и завершился минимальной победой сенегальцев - 1:0.



Этот трофей стал для Сенегала вторым в истории: ранее команда брала Кубок Африки в 2021 году.



Лучшим футболистом турнира признали Садио Мане. Нападающий отметился двумя голами и отдал три результативные передачи.