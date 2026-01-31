По данным официального сайта УЕФА, футболист стал лучшим голкипером общего этапа ЛЧ по количеству сейвов (49). На втором месте расположился вратарь "Реала" Тибо Куртуа (41).
Никита Хайкин выступает в составе норвежского "Буде-Глимт" с конца марта 2023 года. В текущем сезоне игрок провел 10 матчей в рамках Лиги чемпионов, пропустил 17 голов и отыграл 1 встречу на ноль. Соглашение с голкипером рассчитано до конца июля 2026 года. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро.
Хайкин стал лучшим вратарем общего этапа ЛЧ по важному показателю
Голкипер "Буде-Глимт" Никита Хайкин стал лучшим вратарем общего этапа Лиги чемпионов по одному статистическому показателю.
Фото: Getty Images