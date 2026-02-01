По информации источника, клубы достигли устной договоренности о переходе игрока за 40 миллионов евро. Сам футболист согласен на трансфер.
Адемола Лукман выступает в составе "Аталанты" с начала августа 2022 года. В текущем сезоне за клуб нападающий провел 19 матчей, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 35 миллионов евро. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2027 года.
Источник: журналист Фабрицио Романо
Топ-клуб Ла Лиги близок к покупке Лукмана - источник
Мадридский "Атлетико" заинтересован в трансфере игрока "Аталанты" Адемолы Лукмана.
Фото: Getty Images